«Понравилась безумно»: мексиканская актриса Рехиль о Москве
Барбара де Рехиль не представляла, что Россия может быть такой прекрасной
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Звезда намерена посетить и родной город своего коллеги Александра Петрова. Они сыграли вместе в комедии «Василий».
Мексиканская актриса Барбара де Рехиль, сыгравшая вместе с Александром Петровым в картине «Василий», осталась довольна своим визитом в Москву. Еда, люди, городские улицы — все это покорило девушку, так что она намерена вернуться. В следующий раз актрисе хотелось бы посетить Переславль, родной город Петрова. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.
«Мне понравилась безумно Москва! Она меня очаровала за эти три дня. Недавно выходила гулять. Все здесь потрясающее, красивое: места, еда, люди. Все прекрасно, вкусно! Все безумно красивое», — восторженно поделилась актриса.
Мексиканская актриса осталась очень довольна столичной едой. Многое было для нее в новинку — например, оливье.
«Попробовала здесь оливье, попробовала многие вещи. Все безумно вкусное!» — резюмирует артистка.
Барбара иначе представляла себе Россию. Как именно — не поделилась, однако заявила, что после столицы ей хотелось бы посетить русскую глубинку. Возможно, она ее тоже удивит. В качестве пункта назначения был выбран родной город Александра Петрова — Переславль.
«Не представляла, что Москва такая красивая, а люди просто потрясающие. Не представляла, что Россия может быть такой прекрасной! Я определенно еще вернусь. Я влюблена в это место. Да, хотела бы познакомиться с глубинкой России», — подчеркнула Барбара.
Более подробно о том, приняла ли Мексика Сашу Петрова, почему местные жители мечтали с ним познакомиться, как мужская половина съемочной группы брала себя в руки при появлении на площадке такой красавицы как Барбара и зачем она появилась впервые перед Сашей с охранником и в окружении овчарок, смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал: Александр Петров считает, что в семье всегда найдется место прощению.
Читайте также
86%
-1.13 102.75
-0.44
Нашли ошибку?