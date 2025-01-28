«Понравилась безумно»: мексиканская актриса Рехиль о Москве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 27 0

Барбара де Рехиль не представляла, что Россия может быть такой прекрасной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Звезда намерена посетить и родной город своего коллеги Александра Петрова. Они сыграли вместе в комедии «Василий».

Мексиканская актриса Барбара де Рехиль, сыгравшая вместе с Александром Петровым в картине «Василий», осталась довольна своим визитом в Москву. Еда, люди, городские улицы — все это покорило девушку, так что она намерена вернуться. В следующий раз актрисе хотелось бы посетить Переславль, родной город Петрова. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

«Мне понравилась безумно Москва! Она меня очаровала за эти три дня. Недавно выходила гулять. Все здесь потрясающее, красивое: места, еда, люди. Все прекрасно, вкусно! Все безумно красивое», — восторженно поделилась актриса.

Мексиканская актриса осталась очень довольна столичной едой. Многое было для нее в новинку — например, оливье.

«Попробовала здесь оливье, попробовала многие вещи. Все безумно вкусное!» — резюмирует артистка.

Барбара иначе представляла себе Россию. Как именно — не поделилась, однако заявила, что после столицы ей хотелось бы посетить русскую глубинку. Возможно, она ее тоже удивит. В качестве пункта назначения был выбран родной город Александра Петрова — Переславль.

«Не представляла, что Москва такая красивая, а люди просто потрясающие. Не представляла, что Россия может быть такой прекрасной! Я определенно еще вернусь. Я влюблена в это место. Да, хотела бы познакомиться с глубинкой России», — подчеркнула Барбара.

Более подробно о том, приняла ли Мексика Сашу Петрова, почему местные жители мечтали с ним познакомиться, как мужская половина съемочной группы брала себя в руки при появлении на площадке такой красавицы как Барбара и зачем она появилась впервые перед Сашей с охранником и в окружении овчарок, смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: Александр Петров считает, что в семье всегда найдется место прощению.

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