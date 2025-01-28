Будущие киборги: каким будет поколение Бета

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 28 0

Поколение Бета рискует стать киборгами

Будущие киборги: каким будет поколение Бета

Фото: 5-tv.ru

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Искусственный интеллект заполонит мир, и это будет только начало.

Люди, родившиеся в 2025 году, стали первыми представителями поколения Бета. При этом они рискуют утратить базовые навыки выживания, разучиться писать от руки и перестать читать классику. Зато с технологиями они будут на «ты,» а многие даже могут стать киборгами. Об этом заявил социолингвист и антрополог Андриан Влахов в беседе с Life.ru.

По его прогнозам, представители нового поколения во всем будут полагаться на искусственный интеллект. С первых лет жизни они начнут пользоваться гаджетами, которые заменят им во многом людей.

Также возможно, что к середине XXI века люди станут повсеместно вживлять себе разнообразные устройства в организм. А потому киборгами может стать огромная часть населения Земли.

«Знаменитые законы робототехники Айзека Азимова (американский писатель-фантаст, биохимик — Прим.ред.), которые гласят, что робот не может, не должен причинить вред человеку, — это очень тонкий момент, поэтому всем тем, кто сейчас занимается разработкой искусственного интеллекта, нужно об этом помнить», — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что в ближайшем будущем детей начнет обучать «машинный мозг», и вся организация образовательного процесса будет под полным контролем ИИ. Однако технологии не смогут научить школьников абсолютно всему, считает Влахов.

«Искусственный интеллект не может передать уникальный жизненный опыт, который есть у преподавателя и который он передает вместе со знаниями. Факты можно прочесть в учебниках, а вот суждения, отношение к каким-то вещам и так далее — особенно в социальных и гуманитарных науках — может передать только живой человек», — подчеркнул преподаватель.

Представители поколения Бета рискуют вырасти бездельниками из-за того, что многие заботы с них будут сняты. Они могут облениться и перестать к чему-либо стремиться, так как ощутят собственную ненужность из-за ИИ.

«Инженеры, которые занимаются дальнейшим развитием (в первую очередь ИИ — Прим. ред.) должны контролироваться гуманитариями. Лирики должны контролировать физиков, чтобы мы не превратились в пережиток прошлого в мире машин», — считает антрополог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ждет детей, родившихся после 2025 года.

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