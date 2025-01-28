ФСБ задержала в Новороссийске готовившего теракт мужчину

Он сам связался с украинскими кураторами.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Новороссийске сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю задержали мужчину, который готовил террористический акт. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
Житель Новороссийска самостоятельно связался с боевиками из проукраинской террористической организации через мессенджер Telegram. После этого злоумышленнику поручили забрать взрывчатку с детонатором из тайника, чтобы использовать ее при подготовке теракта.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину рядом с тайником, в котором находилась взрывчатка, предназначенная для теракта.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 2, за участие в деятельности террористической организации. Уточняется, что теракт готовил 34-летний гражданин Украины.
Ранее на сайте 5-tv.ru сообщалось о предотвращении теракта в Ярославле сотрудниками ФСБ.
86%
-1.13 102.75
-0.44
Нашли ошибку?