Пытавшийся протаранить ворота посольства РФ в Стокгольме оказался украинцем
Мужчина оказался психически больным.
Фото: www.globallookpress.com/ORRE PONTUS
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Гражданин Украины совершил попытку протаранить ворота посольства РФ в Стокгольме на автомобиле. Об этом сообщает дипмиссия в своем Telegram-канале.
«Представители шведской полиции задержали виновника происшествия… Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено», — сказали дипломаты.
В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник был задержан и подозревается в попытке незаконного проникновения на территорию.
Известно, что данный персонаж ранее был причастен к похожим злодеяниям. Так, в 2015 и 2018 году он несколько раз нападал на российское посольство и торговое представительство в Швеции.
Мужчина оказался неадекватным, согласно данным проведенной экспертизы. Его уже даже отправляли на лечение.
Однако недавно украинец вновь взялся за провокации, на что российские дипломаты не раз обращали внимание местной полиции и министерства иностранных дел.
«Тем не менее полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту», — указали в посольстве РФ.
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