Пытавшийся протаранить ворота посольства РФ в Стокгольме оказался украинцем

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Мужчина оказался психически больным.

Пытавшийся протаранить ворота посольства РФ в Стокгольме оказался украинцем

Фото: www.globallookpress.com/ORRE PONTUS

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Гражданин Украины совершил попытку протаранить ворота посольства РФ в Стокгольме на автомобиле. Об этом сообщает дипмиссия в своем Telegram-канале. 

«Представители шведской полиции задержали виновника происшествия… Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено», — сказали дипломаты.

В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник был задержан и подозревается в попытке незаконного проникновения на территорию.

Известно, что данный персонаж ранее был причастен к похожим злодеяниям. Так, в 2015 и 2018 году он несколько раз нападал на российское посольство и торговое представительство в Швеции.

Мужчина оказался неадекватным, согласно данным проведенной экспертизы. Его уже даже отправляли на лечение.

Однако недавно украинец вновь взялся за провокации, на что российские дипломаты не раз обращали внимание местной полиции и министерства иностранных дел.

«Тем не менее полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту», — указали в посольстве РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польский политолог рассказал о непростительной забывчивости Варшавы. 

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