Суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 27 февраля

Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову на 24 дня, до 27 февраля. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения, связанное с необходимостью передать прокурору материалы завершенных следственных действий по делу Шабутдинова. Это занимает десять суток, и не позднее 14 суток дело должно поступить в суд.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября прошлого года. В отношении блогера поступило огромное количество жалоб из-за его образовательных курсов. Следствие установило, что в 2023 году Шабутдинов заработал 300 миллионов рублей на продаже «чудо-курсов» по заработку в интернете.

Мужчина обещал своим подписчиком несметные богатства, а в итоге обманул их. Интернет-знаменитость обвиняется по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В октябре прошлого года суд объявил в розыск соучастника Шабутдинова Василия Алексеева, занимавшего пост гендиректора компании-продавца обучающих курсов, и его жену Елену Алексееву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил на три месяца арест блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.