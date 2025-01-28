Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Нескольким людям потребовалась госпитализация в результате полученных травм.

Восемь человек пострадали в столкновении автобуса и трамвая в Барнауле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и трамвая в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

«На пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четыре человека после происшествия госпитализированы, еще четверым, в том числе ребенку, оказали помощь на месте.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Краевая прокуратура организовала проверку по факту аварии.

В этот же день пресс-служба Русской православной церкви сообщила о гибели в ДТП архиепископа Кокшетауского и Акмолинского Серапиона (в миру Сергея Колосницина). Трагедия произошла в ночь на 28 января на трассе М-12 недалеко от поселка Пильна в Нижегородской области.

Направлявшийся из казахстанского Кокшетау в Москву для участия в рождественских чтениях Серапион скончался на месте от полученных травм. Сопровождавший его клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) госпитализирован с сотрясением мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП с участием двух легковых машин и микроавтобуса в Ростовской области.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

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