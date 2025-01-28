Госдума приняла закон о взносах за капремонт

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Касается он только тех собственников, которые выбрали копить деньги на спецсчетах.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Госдума сегодня приняла новый закон о взносах на капремонт. Касается он только тех собственников, которые выбрали копить деньги на спецсчетах.

Теперь, если собираемость будет меньше 60% от запланированного, способ накопления придется сменить. В таком случае средства будут перечислять региональному оператору «в общий котел». Ранее требовалось не менее 50%.

По мнению авторов инициативы, это стимулирует владельцев платить вовремя. Преимущество спецсчетов в том, что на остаток средств могут начислять проценты.

Но это в теории, на практике же обычно одни убытки. Взносов катастрофически не хватает, и копить на замену одного лифта приходится годами.

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