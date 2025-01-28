Путин призвал как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников в РФ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 12 0

По мнению главы государства, от этого зависит развитие отрасли и испытание новой продукции.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нужно как можно скорее открыть небо для гражданских дронов в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по развитию беспилотной авиации.

«Необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. <…> При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли», — сказал глава государства.

При этом глава государства указал, что в тех регионах, где это оправдано с точки зрения безопасности и где есть все необходимые условия, следует разрешить полеты гражданских беспилотников.

Путин отметил, что необходимо обеспечить безопасность гражданских беспилотников, но делать это следует с помощью технологий с соблюдением конкретных требований, а не просто ограничений.

Важно активнее внедрять российские разработки, которые позволят эффективно контролировать воздушное пространство нашей страны, указал российский лидер. Например, системы обнаружения, отслеживания и идентификации беспилотников в режиме реального времени.

Президент призвал правительство к 30 апреля подготовить конкретные решения по этому вопросу.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну
21:48
Путин призвал как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников в РФ
21:44
До гибели человечества — 89 секунд: что такое часы Судного дня и как они работают
21:29
Путин выразил готовность назначить представителей для переговоров с Зеленским
21:07
Путин: конфликт на Украине может закончиться через полтора-два месяца
21:05
«Ты лучшая!» — маме Ирины Алферовой исполнилось 103 года

Сейчас читают

«День сурка»: как избавиться от постоянного ощущения рутины
«Это ж срамота»: Татьяна Брухунова угодила в модный скандал
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Я его фанатка»: Барбара Де Рехиль про знакомство с Александром Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год