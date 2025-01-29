Группа российских вертолетов ударила по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео боевой работы вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На боевую задачу вылетели Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ.
Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ прикрыла продвижение наземной группировки войск ВС РФ в Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Экипажи ударили по позициям ВСУ, уничтожив бронированную и автомобильную технику, а также пехоту неприятеля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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