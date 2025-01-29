Группа российских вертолетов ударила по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Опубликовано видео боевой работы вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На боевую задачу вылетели Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ.

Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ прикрыла продвижение наземной группировки войск ВС РФ в Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи ударили по позициям ВСУ, уничтожив бронированную и автомобильную технику, а также пехоту неприятеля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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