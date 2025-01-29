А вот куда на самом деле надо тратить деньги сегодня попытался объяснить президенту Франции глава одного из крупнейших в мире музеев — Лувра. Дело в том, что огромный королевский дворец, а ныне — выставочная площадка, переживает, наверное, свои худшие времена. В таком упадке он не пребывал даже при Людовике XV, когда и появилась поговорка: «После нас хоть потоп!» Сейчас Лувр, действительно, затапливает, музей рассыпается. Республика забывает о своих символах, но, в то же время, выделяет миллиарды Украине. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин оценил перспективы новой политики.

Одна из самых популярных фотографий в Париже — оптический трюк, десятки тысяч туристов ежедневно вот так же захватывают кончиками пальца знаменитую пирамидку Лувра, как будто она игрушечная, зависла в воздухе. Но только теперь это уж слишком явная метафора — величайший музей мира, и правда, находится в подвешенном состоянии.

Внутри здания — трещины, отваливающаяся штукатурка, устаревшая вентиляция, просевшие перекрытия, неработающие лифты. Залы, в которых хранятся бессмертные произведения искусства, медленно, но верно ветшают. Лувр больше не справляется с миллионами посетителей. Каждый поход в легендарный музей становится испытанием, которое на себе решил, наконец, проверить Эммануэль Макрон и, видимо, испытал самый настоящий культурный шок. Теперь в срочном порядке в Лувре эвакуируют гордость всей Франции — картину Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». Буквально — в бункер.

«Создание новых залов под Квадратным двором Лувра позволит выставить „Мону Лизу“ в специальном пространстве, к которому будет доступ отдельно от остального музея. По этой причине на нее будет отдельный входной билет», — заявил Макрон.

Картина маслом, которую уже высмеивают в соцсетях: что ни мем — то отдельный шедевр: президент в затопленном Лувре. Сражался за чужие территории, но в собственном же доме крыша протекла. Но есть ли средства на ее восстановление?

«Нет, мы банкроты, у нас нет денег. Мы тратим так много денег на международную интервенцию, на войну, что у нас просто нет денег, необходимых для восстановления Лувра», — говорит французский политолог Филипп де Вель.

Трещит по швам и другое французское наследие. Эйфелева башня — заржавела. Сотрудники даже устраивали забастовки из-за того, что ее не держат в надлежащем состоянии. А с 2022 года ее фирменную подсветку в целях экономии отключают на час раньше.

Да и некоторым театральным огням пришлось померкнуть. На сцене парижского театра La Gaite Lyrique, что в 20 минутах ходьбы от Лувра, больше не звучат монологи и арии. Вместо этого здесь уже несколько недель разыгрывается совсем другая «трагическая постановка»: в главной роли — мигранты, занявшие здание после конференции о французском гостеприимстве. Превратили некогда культурный центр в свое импровизированное убежище. Более 300 человек поселились в театральных залах, отказавшись покидать их после мероприятия. Спектакли сорваны, доходы театра обрушились, но что-то Макрон сюда совсем не спешит.

Обосновавшаяся здесь публика не очень-то и жалует гостей непрошенных. Тот самый мультикультурализм, который привел к отмене самой культуры.