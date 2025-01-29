Мишустин назначил Юлию Дьякову директором НИЦ «Курчатовский институт»

Эфирная новость 35 0

Доктор физико-математических наук пришла в институт в 2017 году на должность замруководителя комплекса природоподобных технологий.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Новым директором Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» стала Юлия Дьякова. Соответствующее распоряжение подписал 28 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Инженер-физик, доктор физико-математических наук пришла в институт в 2017 году на должность замруководителя комплекса природоподобных технологий.

Потом заняла должность замдиректора исследовательского центра по научной работе, с 2021 года была первым замдиректора по науке. На новый пост Дьякова назначена на пять ближайших лет.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
Собянин рассказал о высоком интересе регионов к московской платформе «МосМедИИ»
16:02
В Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений
15:49
«Снижается иммунитет»: как долго может жить человек с органом животного
15:39
Матвиенко: поддержка участников СВО — приоритет в работе сенаторов
15:24
Мишустин назначил Юлию Дьякову директором НИЦ «Курчатовский институт»
15:18
«Станем достойными родителями»: Ида Галич подтвердила, что беременна

Сейчас читают

Россия против НАТО на Балтике: надо чем-то бить, уже пора
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год