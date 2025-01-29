Мишустин назначил Юлию Дьякову директором НИЦ «Курчатовский институт»

Новым директором Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» стала Юлия Дьякова. Соответствующее распоряжение подписал 28 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Инженер-физик, доктор физико-математических наук пришла в институт в 2017 году на должность замруководителя комплекса природоподобных технологий.

Потом заняла должность замдиректора исследовательского центра по научной работе, с 2021 года была первым замдиректора по науке. На новый пост Дьякова назначена на пять ближайших лет.