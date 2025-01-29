Мишустин назначил Юлию Дьякову директором НИЦ «Курчатовский институт»
Доктор физико-математических наук пришла в институт в 2017 году на должность замруководителя комплекса природоподобных технологий.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Новым директором Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» стала Юлия Дьякова. Соответствующее распоряжение подписал 28 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Инженер-физик, доктор физико-математических наук пришла в институт в 2017 году на должность замруководителя комплекса природоподобных технологий.
Потом заняла должность замдиректора исследовательского центра по научной работе, с 2021 года была первым замдиректора по науке. На новый пост Дьякова назначена на пять ближайших лет.
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