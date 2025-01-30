В стране уверены, что канцлер намеренно игнорирует роль СССР.

Именно поэтому немецкий канцлер Шольц сегодня не моргнув глазом заявил, что Германия благодарна Соединенным Штатам за освобождение от фашизма. И это за 100 дней до 80-й годовщины завершения Второй мировой войны. Наверное, надо напомнить, как 80 лет назад советские солдаты брали Берлин. А сейчас немцы так подобострастно прогибаются под американцев. Почему, разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Его не застали врасплох. Шольц спокойно вышел к прессе, подождал, пока настроят камеры, улыбнулся и… соврал.

«Я считаю, что Германия несет ответственность за все плохое в своем прошлом. Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — заявил Олаф Шольц.

Заявил твердо и четко. На английском языке. Видимо, чтобы в США лучше поняли: лидер Германии не считает СССР освободителями. Заокеанским хозяевам должно быть приятно.

«Шольц хочет оскорбить русский народ. Намеренно, в угоду „глубинному государству“ США. Это часть его политики, которую заказала еще прежняя американская администрация», — считает немецкий политолог Кристоф Херстель.

Хотел оскорбить русских, а оскорбил немцев. В Германии хорошо помнят, как именно союзники во главе с Соединенными штатами Америки занимали их города.

Минимум наземных операций, беспощадные бомбардировки. Дрезден уничтожили за несколько дней. Все просчитали: сначала сбрасывали фугасные бомбы — они срывали крыши, потом зажигательные. Тысячи тонн взрывчатки, десятки тысяч погибших гражданских.

Подобная участь постигла и Кельн. Знаменитый собор американцы сохранили как ориентир, чтобы пилотам бомбардировщиков было удобнее. Беспощадность, с которой до этого атаковали только немецкие войска.

«Американская армия ставит во главу угла только защиту жизни американского солдата, поэтому американская армия применяла ковровые бомбардировки, разрушала артиллерийским огнем любые дома, в которых была вероятность организации засад», — говорит историк Александр Макушин.

Американцы заходили в Германию с Запада. Города, которые переходили под их контроль, отличались гораздо большими разрушениями. Генералы умоляли высшее руководство США оставлять хотя бы мосты. Солдаты Советской армии, напротив, бились за каждый квартал. Десант был главной силой. Рем Балакирев во время Берлинской операции как раз занимался его переброской через водные преграды. Бои, говорит, были ожесточенные.

«Особенно пригороды — Одерберг, Фюрстенберг… У меня самые лучшие мои награды — «За победу над Германией» и «За взятие города Берлина», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Рем Васильевич Балакирев.

Но это история. Ее настоящую руководство Германии наверняка еще помнит, но подменяет исторические факты в угоду политике. Интересы немецкой элиты сейчас — пониже стелиться перед американским хозяином. Штайнмайер на посвященном годовщине освобождения Освенцима заседании бундестага вычеркнул население СССР из списка пострадавших.

«Дамы и господа, то, что немцы и их сообщники осуществили на территории нынешней Украины, было кампанией истребления», — заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Лидерам такой страны, как Германия, за словами об освобождении с 1945 года нужно следить гораздо пристальнее. Особенно в год 80-летия Победы. Но сейчас у них другие цели. За месяц до парламентских выборов между правдой и позором немецкое руководство в который раз выбрало позор.