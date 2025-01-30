ФАС проверит цены на майонез, масло, маргарин и соль

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Оценивать будут также объемы производства и реализации продукции.

Фото, видео: © РИА Новости/Варвара Гертье; 5-tv.ru

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ФАС проверит цены на целый ряд продуктов питания. Служба уже направился запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и пищевой соли.

Оценивать будут также объемы производства и реализации продукции, себестоимость. Если найдут нарушения, то будут приняты соответствующие меры.

Ранее подобная проверка была инициирована антимонопольщиками в отношении куриных яиц. Тогда в магазинах появился дефицит товара, а цены резко взлетели. Чтобы уравновесить рынок, пришлось закупать яйца у зарубежных поставщиков, в частности из Турции и Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, почему растительное масло не спасет от алкогольного опьянения. С его использованием связан один из самых распространенных мифов. Якобы прием масла перед веселым застольем предотвратит опьянение. Принято считать, что жир замедлит всасывание этанола. Однако эксперт отметил: такой «метод» нерезультативный и очень опасный для большинства людей.

Меж тем, реакция масла и алкоголя приводит к серьезным последствиям. Среди них панкреатит и холецистит. И это не самое страшное.

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