Танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации

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Новых крупных выбросов нефтепродуктов не фиксируют.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В Краснодарском крае танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации. На корме судна демонтируют внутренние конструкции.

Мебель и оборудование грузят в машины и вывозят. В это время все еще идет мониторинг выбросов нефтепродуктов в море и на береговой линии.

При хорошей погоде для исследования акватории используют специальные подводные дроны. Новых крупных выбросов нефтепродуктов не фиксируют.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.

 

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