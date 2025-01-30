Суд признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 44 0

Ему выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

Суд признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Никулинский районный суд Москвы признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков. Передает из зала суда корреспондент 5-tv.ru.

Ему вменили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

При этом сторона Косенко настаивала на прекращении дела из-за истечения срока давности.

Известно, что блогер выложил видеоролик на платформе YouTube, где была информация о способах употребления и распространения запрещенных веществ, а также их наименование и положительная оценка, указывается в протоколе об административном правонарушении.

В середине января Косенко был заочно арестован на два месяца за кидание младенца в сугроб. Сам он заявлял, что кинул в снег куклу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как скоро доиграются Косенко, Лерчек и другие блогеры. Любителей легких денег активно преследуют по закону. Они должны ответить не только перед налоговой, но и компенсировать ущерб обманутым клиентам.

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