Суд признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков

Ему выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Никулинский районный суд Москвы признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков. Передает из зала суда корреспондент 5-tv.ru.
Ему вменили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
При этом сторона Косенко настаивала на прекращении дела из-за истечения срока давности.
Известно, что блогер выложил видеоролик на платформе YouTube, где была информация о способах употребления и распространения запрещенных веществ, а также их наименование и положительная оценка, указывается в протоколе об административном правонарушении.
В середине января Косенко был заочно арестован на два месяца за кидание младенца в сугроб. Сам он заявлял, что кинул в снег куклу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как скоро доиграются Косенко, Лерчек и другие блогеры. Любителей легких денег активно преследуют по закону. Они должны ответить не только перед налоговой, но и компенсировать ущерб обманутым клиентам.
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