В Румынии назвали Украину «вымышленным государством»

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В Румынии назвали Украину вымышленным государством

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кандидат в президенты страны Джорджеску уверен, что Незалежную ждет разделение между другими странами.

В Европе открыто заговорили о планах раздела Украины. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что это «вымышленное государство», и по сути предложил Польше и Венгрии вернуть границы к состоянию вековой давности.

«Мир меняется. Границы будут меняться. У нас есть интерес к Северной Буковине. Не только у нас. Возьмем Закарпатье! Венгры тоже хотят. Львов, скорее всего, останется с поляками, еще есть Малороссия. У них нет другого пути! Дорога к этому неизбежна. Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», — сказал кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

Северная Буковина входила в состав Румынии между мировыми войнами, и даже по современным украинским данным, до четверти жителей региона считают себя румынами и хотели бы вернуть территории под контроль Бухареста. Регион был передан в состав Украины после вхождения в состав СССР в 1940-м, тогда же, когда и Львов, и Закарпатская область.

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В Румынии назвали Украину «вымышленным государством»

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