Российский беспилотник против миномета ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Опубликовано видео, как БПЛА Zala уничтожил миномет ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Родионов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Подразделения БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий неприятеля.

Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожил миномет ВСУ на Каховском направлении СВО в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши бойцы, управляющие беспилотниками, круглосуточно выполняют задачи по разведке, поиску целей и корректировке ударов авиации и артиллерии.

Расчеты БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий неприятеля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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