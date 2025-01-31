Российский беспилотник против миномета ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Подразделения БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий неприятеля.

Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожил миномет ВСУ на Каховском направлении СВО в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши бойцы, управляющие беспилотниками, круглосуточно выполняют задачи по разведке, поиску целей и корректировке ударов авиации и артиллерии.

Расчеты БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий неприятеля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.