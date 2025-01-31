Российский беспилотник против миномета ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как БПЛА Zala уничтожил миномет ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Иван Родионов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Подразделения БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий неприятеля.
Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожил миномет ВСУ на Каховском направлении СВО в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
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Расчеты БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий неприятеля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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