Киев скупает мины времен Второй мировой войны

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Срок хранения тротила в них истек более 50 лет назад.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Министерство обороны Киева закупает просроченные мины. Об этом заявил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам генерала в отставке Сергея Кривоноса, срок хранения тротила, которым начинены мины, составляет не более 35 лет — в хороших условиях. Кривонос предупредил, что закупки Минобороны принесут «огромное количество головной боли».

«Я добавлю еще одно. Вы забыли про противотанковые мины, которые были закуплены Министерством обороны по цене 600 евро за штуку, производства времен Второй мировой войны… Ну, у нас после Второй мировой прошло значительно больше времени», — сказал экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одессе полуслепого мужчину мобилизовали на прогулке с собакой. По словам его матери, у сына очень плохое зрение, он почти не видит на один глаз. Тем не менее его забрали в военкомат. Когда же женщина приехала туда, с нее потребовали восемь тысяч долларов, чтобы отпустить сына.

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