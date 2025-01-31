Киев скупает мины времен Второй мировой войны

Министерство обороны Киева закупает просроченные мины. Об этом заявил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам генерала в отставке Сергея Кривоноса, срок хранения тротила, которым начинены мины, составляет не более 35 лет — в хороших условиях. Кривонос предупредил, что закупки Минобороны принесут «огромное количество головной боли».

«Я добавлю еще одно. Вы забыли про противотанковые мины, которые были закуплены Министерством обороны по цене 600 евро за штуку, производства времен Второй мировой войны… Ну, у нас после Второй мировой прошло значительно больше времени», — сказал экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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