Овечкин прервал безголевую серию и сократил отставание от Гретцки до 18 шайб

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил очередную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в погоне за его рекордом до 18 шайб.

В ночь на пятницу Овечкин отметился голом в матче против «Оттавы Сенаторз», правда это не спасло его команду от поражения. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу соперника.

Для российского снайпера эта шайба стала 876-й в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, он прервал двухматчевую безголевую серию. Теперь от повторения рекорда Гретцки (894 шайбы) его отделяют 18 голов.

Также Овечкин записал на свой счет две результативные передачи. В последний раз он набирал три очка за один матч в ноябре прошлого года в игре против «Вегас Голден Найтс».

В следующем матче, 2 февраля, «Вашингтон» примет на своем льду «Виннипег Джетс», а 5 февраля сыграет с «Флоридой Пантерз».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин возглавил рейтинг медийных лиц российского спорта.