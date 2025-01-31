«На всей территории»: РФ запустит спутники, которые обеспечат интернетом всю страну

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Мишустин: РФ запустит спутники, которые обеспечат интернетом всю страну

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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О проекте рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В 2026 году Россия запустит на орбиту четыре спутника, которые обеспечат всю страну высокоскоростным интернетом, в том числе арктические территории. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty.

«В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять, в том числе, услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону», — заявил он.

Премьер-министр также подчеркнул важность развития передовых космических группировок и систем для обеспечения сервисов нового уровня.

По словам Мишустина, еще через год Россия планирует запустить собственную низкоорбитальную группировку из 300 аппаратов, которая обеспечит недорогим и высокоскоростным интернетом все страны ЕАЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин высказался о внедрении искусственного интеллекта. По словам премьер-министра, мир находится в состоянии бескомпромиссной технологической гонки.

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