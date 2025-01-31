Демонтаж танкера «Волгонефть-239» завершат до конца марта

Оба танкера, которые сели на мель в Керченском проливе, должны вывезти и утилизировать до конца марта. Эти сроки сегодня озвучили на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП. Чтобы провести операцию с минимальными последствиями для экологии, привлекли ученых, в том числе из НИЦ «Курчатовский институт». Какие технологии применяют? И что сейчас происходит на побережье? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

Первый этап утилизации кормовой части танкера «Волгонефть-239». Нефтепродукты откачали даже раньше назначенного срока. Сейчас вывозят весь инвентарь и горючие материалы, параллельно приступили к резке корпуса.

«Продолжаем полную поддержку — это освещение, пожарную технику выставили для проведения безопасных работ на танкере. Работы планируется проводить круглые сутки», — рассказал генеральный директор наливного терминала «ОТЭКО» Павел Быков.

Уже срезали 12 метров корпуса, полностью утилизировать его должны до 31 марта. Однако нос танкера и обе части другого затонувшего судна до сих пор находятся на дне. План по их поднятию пока на этапе разработки.

«Мы ищем решение. Прежде всего, это решение должно быть безопасным для экологии. Также мы сегодня обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды. Мы считаем, что мы должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания», — заявил вице-премьер Виталий Савельев.

Роспотребнадзор регулярно мониторит ситуацию, там доложили: все результаты стабильные, а рыба и морепродукты безопасны для употребления.

«У нас вариант ткани был, и по условиям она должна в себя всосать мазут. Вот сутки она там пролежит», — рассказал специалист.

Как сделать работу волонтеров безопасной и эффективной, сегодня обсуждал вице-премьер Дмитрий Чернышенко с добровольцами и местными властями. Ему показали все способы, которыми сейчас очищают побережье.

Так очищают дно около пляжей Анапы, толщина слоя нефтепродуктов там составляет около трех сантиметров. Работа продолжается и на берегу — 177 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Там сейчас тоже действует режим ЧС федерального характера.

Мазут на пляжах в Крыму убирают сразу же, как только обнаруживают. Волонтеры уже расчистили всю территорию. Однако мешки не вывозят по несколько дней, поскольку берег крутой и подъем груза наверх стоит огромных усилий. Всего на полуострове обследуют 700 километров побережья. Выбросы мазута продолжают фиксировать, работы у волонтеров только прибавляется.

«В эти выходные уже объявили, что будет уборка на „Инжире“. Там порядка ста человек выходит. Специфика в том, что если погода есть, то можно вывезти лодками в Балаклаву. А если погоды нет, то вручную это все переносишь», — рассказал руководитель экспедиционных групп общественного проекта «Чистая Арктика» Александр Ефремов.

Основная задача — защитить побережье от нефтепродуктов. С повышением температуры воды мазут начнет всплывать на поверхность.