В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов
Площадь загрязнения — две тысячи квадратных метров.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
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Разлив нефтепродуктов произошел в Лениногорском районе Татарстана на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
«29 января <…> поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района республики Татарстан», — указано на странице ведомства «ВКонтакте».
На место происшествия были направлены специалисты для проведения химических анализов и отбора проб почвы. По результатам анализов будет определен ущерб, нанесенный окружающей среде.
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