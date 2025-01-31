В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 21 0

Площадь загрязнения — две тысячи квадратных метров.

В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. м

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

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Разлив нефтепродуктов произошел в Лениногорском районе Татарстана на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

«29 января <…> поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района республики Татарстан», — указано на странице ведомства «ВКонтакте».

На место происшествия были направлены специалисты для проведения химических анализов и отбора проб почвы. По результатам анализов будет определен ущерб, нанесенный окружающей среде.

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