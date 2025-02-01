❤Официальный представитель СК Светлана Петренко отмечает день рождения

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 1 февраля отмечает день рождения.

Именно благодаря Светлане Львовне информация о работе ведомства открыта и доступна для прессы практически в любое время. Этот принцип уже много лет остается неизменным, будучи подкрепленным личным высоким профессионализмом Светланы Петренко.

На должность руководителя управления взаимодействия со СМИ в СК Светлана Львовна была назначена 6 октября 2016 года. В июне 2020-го указом президента РФ Владимира Путина ей было присвоено звание генерал-майора юстиции.

Пятый канал поздравляет Светлану Петренко с днем рождения и желает долгих лет плодотворной работы!