Глоток «Воздуха»: звезды на красной дорожке премии «Золотой орел»

Самых талантливых режиссеров и актеров — от Сергея Безрукова до Виктории Исаковой — собрал киноконцертный комплекс «Мосфильм».

Церемония вручения наград премии «Золотой орел», 23-я по счету, традиционно собрала самых ярких представителей российской киноиндустрии.

За награды боролись проекты, вышедшие с декабря 2023 года по 15 ноября 2024 года. Лидеры по количеству номинантов — фильмы «Любовь Советского Союза» и «Воздух».

К слову, самая статусная премия страны не только повод выгулять лучшие наряды, но и посплетничать про коллег.

Завидуют ли звезды Юре Борисову, как развиваются отношения у Агаты Муцениеце и Петра Дранги, что для Александры Урсуляк значит награда, как снимался новый сезон «Молодежки» — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.