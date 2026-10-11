«Да, я бросил»: Иван Охлобыстин отказался от алкоголя

Иван Охлобыстин признался, что отказался от алкоголя

Актер Иван Охлобыстин отказался от алкоголя, однако пока не готов полностью вычеркнуть его из своей жизни. Об этом артист признался корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

«Да, я бросил пить, но не окончательно», — разоткровенничался артист.

Охлобыстин напомнил, что в прошлом уже победил зависимость от запрещенных веществ и расстался с другими пагубными привычками. По словам актера, эти перемены произошли сравнительно недавно, но он уже заметил, насколько лучше стал себя чувствовать.

На премьеру фильма артист пришел не просто так: в новой экранизации классической сказки Охлобыстин исполнил одну из ключевых ролей. Фильм рассказывает историю современных школьников, которые настолько увязли в смартфонах и развлечениях, что потеряли счет времени. Этим воспользовались три волшебника: с помощью необычного гаджета они крадут у детей время, чтобы вернуть себе молодость. Но все идет не по плану — маги превращаются в детей, а школьники внезапно стареют. Теперь героям нужно успеть снять заклятие до захода солнца.

Сам Охлобыстин предстал на экране в образе постаревшего школьника Пети Зубова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист России Григорий Лепс тоже решил объявить бойкот вредным привычкам. Музыкант признался, что работает над своим характером: планирует избавиться от вспыльчивости, забыть про нецензурную брань и почистить круг общения от токсичных людей, мешающих творчеству.

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