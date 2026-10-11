«Да, я бросил»: Иван Охлобыстин отказался от алкоголя

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 243 0

Однако в этом решении есть один нюанс, о котором актер рассказал сам.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Иван Охлобыстин признался, что отказался от алкоголя

Актер Иван Охлобыстин отказался от алкоголя, однако пока не готов полностью вычеркнуть его из своей жизни. Об этом артист признался корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

«Да, я бросил пить, но не окончательно», — разоткровенничался артист.

Охлобыстин напомнил, что в прошлом уже победил зависимость от запрещенных веществ и расстался с другими пагубными привычками. По словам актера, эти перемены произошли сравнительно недавно, но он уже заметил, насколько лучше стал себя чувствовать.

На премьеру фильма артист пришел не просто так: в новой экранизации классической сказки Охлобыстин исполнил одну из ключевых ролей. Фильм рассказывает историю современных школьников, которые настолько увязли в смартфонах и развлечениях, что потеряли счет времени. Этим воспользовались три волшебника: с помощью необычного гаджета они крадут у детей время, чтобы вернуть себе молодость. Но все идет не по плану — маги превращаются в детей, а школьники внезапно стареют. Теперь героям нужно успеть снять заклятие до захода солнца.

Сам Охлобыстин предстал на экране в образе постаревшего школьника Пети Зубова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист России Григорий Лепс тоже решил объявить бойкот вредным привычкам. Музыкант признался, что работает над своим характером: планирует избавиться от вспыльчивости, забыть про нецензурную брань и почистить круг общения от токсичных людей, мешающих творчеству.

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