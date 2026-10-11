Дени Байсаров признался, что всю жизнь витает в облаках

Художник Дени Байсаров впервые показал зрителям миры, которые годами создавал в воображении. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии своей первой самостоятельной выставки «Иные».

«Всю жизнь я был витающим в облаках, я очень люблю научную фантастику, разные теории из комиксов, фильмов, книг, сказок», — поделился Байсаров.

По словам художника, больше всего его вдохновляли фантастические фильмы, сериалы и комиксы. Ему всегда нравились истории о параллельных мирах и превращениях материи. Эти увлечения помогли создать собственную вселенную, которую теперь могут увидеть посетители галереи.

«Думайте про эту выставку как про мой журнал путешественника, в который вы можете заглянуть и сами также сходить посетить эти миры», — объяснил автор.

Экспозиция «Иные» разделена на три части, расположенные на разных этажах галереи. Верхний уровень называется «Эфир» и представляет собой большую инсталляцию. На среднем этаже, «Сущности», зрители знакомятся с героями фантастического мира Байсарова. Нижний уровень — «Материя» — посвящен новым образам и необычным формам.

В своих работах художник сочетает классическую живопись маслом, аэрографию, акрил и компьютерные элементы. На создание картин и подготовку выставки у него ушло девять месяцев.

За мерцающими пейзажами и полупрозрачными фигурами скрывается противопоставление легкости и плотности, невесомости и материи. Через придуманный мир Байсаров предлагает зрителям задуматься, какая история могла привести к появлению идеального пространства, в котором больше нет людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байсаров пришел к живописи после нескольких лет работы в PR и маркетинге. Он сотрудничал с галереями и организовывал для них мероприятия, а затем вдохновился художниками и начал сам экспериментировать.

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