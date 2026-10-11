Дени Байсаров признался, что всю жизнь витает в облаках

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 65 0

Созданные в воображении художника миры можно увидеть на его первой самостоятельной выставке «Иные».

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Художник Дени Байсаров впервые показал зрителям миры, которые годами создавал в воображении. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии своей первой самостоятельной выставки «Иные».

«Всю жизнь я был витающим в облаках, я очень люблю научную фантастику, разные теории из комиксов, фильмов, книг, сказок», — поделился Байсаров.

По словам художника, больше всего его вдохновляли фантастические фильмы, сериалы и комиксы. Ему всегда нравились истории о параллельных мирах и превращениях материи. Эти увлечения помогли создать собственную вселенную, которую теперь могут увидеть посетители галереи.

«Думайте про эту выставку как про мой журнал путешественника, в который вы можете заглянуть и сами также сходить посетить эти миры», — объяснил автор.

Экспозиция «Иные» разделена на три части, расположенные на разных этажах галереи. Верхний уровень называется «Эфир» и представляет собой большую инсталляцию. На среднем этаже, «Сущности», зрители знакомятся с героями фантастического мира Байсарова. Нижний уровень — «Материя» — посвящен новым образам и необычным формам.

В своих работах художник сочетает классическую живопись маслом, аэрографию, акрил и компьютерные элементы. На создание картин и подготовку выставки у него ушло девять месяцев.

За мерцающими пейзажами и полупрозрачными фигурами скрывается противопоставление легкости и плотности, невесомости и материи. Через придуманный мир Байсаров предлагает зрителям задуматься, какая история могла привести к появлению идеального пространства, в котором больше нет людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байсаров пришел к живописи после нескольких лет работы в PR и маркетинге. Он сотрудничал с галереями и организовывал для них мероприятия, а затем вдохновился художниками и начал сам экспериментировать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Угрожавшего покушением на Туска мужчину задержали
19:45
Умер трехкратный чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес
19:30
Отпуск в психушке: в соцсетях рекламируют отдых в учреждении для душевнобольных
19:20
Хищник в жилом квартале: волк устроил охоту на женщину с собакой в Ленобласти
19:00
Дени Байсаров признался, что всю жизнь витает в облаках
18:44
Сервисы «Яндекса» возвращаются к работе после технических проблем

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
«Слышу, как деревья разговаривают»: Охлобыстин о прогулках в лесу
«Миллион дам, чтобы никто не узнал»: Охлобыстин высказался о тайнах прошлого
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео