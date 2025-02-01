Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Глава РПЦ отметил роль президента в развитии религиозной жизни страны.

Фото, видео: © РИА Новости/POOL; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин в субботу, 1 февраля, поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации.

«Благодарю за все, что вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», — заявил Владимир Путин.

Патриарх принял поздравления и отметил важную роль главы государства в развитии религиозной жизни страны, а также поблагодарил президента за поддержку социальных и образовательных проектов церкви.

«Православная церковь стоит на позициях духовной защиты нашего дорогого Отечества», — заключил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день интронизации, возведения на патриарший престол, 1 февраля. Он возглавляет Русскую православную церковь с 2009 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошло Крещение в регионах России.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:40
Национальная Медиа Группа отмечает 17-летие
9:20
Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации
8:55
Выживший в Охотском море Пичугин будет ждать суда под подпиской о невыезде
8:35
«Все, что угодно»: с кем из иностранных звезд мечтает сыграть Александра Урсуляк
8:18
«Карму никто не отменяет»: Тарасов и Костенко решили наказать хейтеров их детей
7:55
Не менее шести человек госпитализированы после падения самолета в Филадельфии

Сейчас читают

Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни
Не навязывайте свою волю: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год