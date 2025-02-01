Бывший президент Германии Хорст Келер скончался в возрасте 81 года

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

Он занимал свой пост с 2004 по 2010 год.

Бывший президент Германии Хорст Келер скончался в возрасте 81 года

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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В возрасте 81 года ушел из жизни бывший президент Германии Хорст Келер. Об этом 1 февраля стало известно из сообщения канцелярии главы государства.

«Профессор, доктор Хорст Келер скончался сегодня рано утром в возрасте 81 года в кругу своей семьи в Берлине после непродолжительной тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования супруге ушедшего из жизни политика Еве Луизе Келер.

Хорст Келер впервые занял пост президента Германии в 2004 году и оставался на этой должности до 2010 года, когда неожиданно объявил о своей отставке. Причиной этого решения стали критические высказывания политика об участии бундесвера в афганской миссии и других зарубежных операциях вооруженных сил Германии.

Нынешний федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер занимает свой пост с 19 марта 2017 года

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД Германии требуют более полумиллиарда евро. Эти средства планируют направить на курсы для мигрантов.

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Бывший президент Германии Хорст Келер скончался в возрасте 81 года

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