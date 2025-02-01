«Это было смело»: Чумакова заметили в объятиях другой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Певица Чага опубликовала видео страстных танцев с Чумаковым

«Это было смело»: Чумакова заметили в объятиях другой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Муж Юлии Ковальчук дал повод усомниться в верности супруге.

Певец Алексей Чумаков дал повод усомниться в том, что его семейная пара с певицей Юлией Ковальчук на самом деле одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. На это указывает 7Дней.ru.

Издание отмечает, что накануне в личном блоге певицы Элины Чаги появилось видео ее танцев с Чумаковым, во время которых тот страстно привлекает к себе партнершу, не выпуская из рук микрофон.

«Это было не просто смело, это было ппц как смело», — прокомментировала кадры сама Чага.

Подписчики расценили ее слова как намек и тут же сделали «далекоидущие» выводы.

«Что-то подсказывает мне, что его жене это не покажется веселым»;

«Где-то заплакала Ковальчук»;

«Представляю, как ему от Юли досталось»,

«Жена в курсе таких плясок?» — комментируют подписчики.

К слову, сам Чумаков недавно признался, что и в его 17-летних отношениях с Ковальчук бывают кризисы. По словам певца, сложные моменты есть всегда и у всех, поэтому важно научиться принимать недостатки другого человека, уметь смириться с ними или попытаться не обращать внимания. Вероятно, именно это он и посоветует Ковальчук, когда та закатит ему скандал за чересчур откровенные «обнимашки» с Чагой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук подарила Алексею Чумакову на годовщину свадьбы.

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