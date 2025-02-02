Беговую эстафету по Садовому кольцу планируется возродить

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 13 0

В этом году в Москве пройдет более 170 крупных спортивных мероприятий.

Беговую эстафету по Садовому кольцу планируется возродить

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

В календарном плане спортивных мероприятий Москвы на 2025 год запланировано более 170 значительных событий. В частности, планируется возродить — уже в этом году — беговую эстафету по Садовому кольцу. Доклад о развитии массового спорта на заседании Президиума Правительства Москвы представил заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Основу спортивной инфраструктуры Москвы составляют общедоступные объекты: спортивные площадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и лыжные трассы.

По оценке, в Москве действует свыше девяти тысяч организаций, осуществляющих спортивную деятельность, в столице развивается 143 вида спорта.

Среди энтузиастов особенно востребованы классические соревнования, такие как «Золотая шайба», «Лед надежды нашей», «Кожаный мяч», фестиваль школьного спорта, семейный фестиваль «Спортлэнд», «Оранжевый мяч», фестиваль технических видов спорта и другие.

На катке ВДНХ пройдет фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии». Для участников подготовили насыщенную программу, которая включает соревнования, конкурсы, лотерею, викторины на спортивную тематику и концерт.

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