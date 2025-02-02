Брижит или Жан-Мишель? Жену Эммануэля Макрона снова обвинили во лжи

Против президента Франции брошена в информационный бой тяжелая артиллерия. Популярная в США телеведущая Кандис Оуэнс, у которой почти четыре миллиона подписчиков только на YouTube, начала публикацию материалов, доказывающих, что жена Эммануэля Макрона, Брижит, на самом деле — мужчина.

Да-да, мать троих детей, бабушка семерых внуков. Якобы Брижит — это не Брижит, а ее брат Жан-Мишель, который выдает себя за сестру. И выходит, что дети его. И страшная семейная тайна лишь случайно вырывается наружу. Например, нигде нет фото Брижит в девичестве и фото Жана-Мишеля в зрелом возрасте.

Есть еще рассуждения, что, мол, Эммануэль Макрон покровительствует педофилам и гомосексуалистам. Теория про пол Бриджит Макрон не новая. Были суды, и жена президента доказала, что ее оклеветали. Она приносила справки. Нет, не от гинеколога, а из мэрии, мол, брат Жан-Мишель жив, у него своя семья и так далее.

Так что вопрос, собственно, — почему опять и почему сейчас? Почему яркая телеведущая-трампистка затевает многосерийный высосанный из пальца скандал, цель которого, очевидно, — подпортить имидж президента Макрона. Возможно, мы узнаем в ближайшее время, но Франция — один из столпов Евросоюза, и вот его пошатывают. Можно не верить в теорию заговора со сменой пола и переодеванием. Хотя все же где-то у кого-то мелькнула мысль — чем черт не шутит, это же Франция. Они вон чего на Олимпиаду творили…