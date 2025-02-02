«Мистика»: почему в красноярской семье погиб уже пятый ребенок за полгода

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 51 0

Соседи красноярской семьи назвали мистикой смерть пяти детей меньше чем за полгода

Фото, видео: 5-tv.ru

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Соседи супругов поделились своим мнением по поводу трагической гибели детей.

В семье из Красноярского села Красная Сопка, в которой умер уже пятый ребенок, происходит мистика. Такое мнение выразил сосед супругов Виктор в разговоре с корреспондентом «Известий» Владиславом Тамошаускасом.

Меньше, чем за полгода, в семье погибли все дети.

«Я вообще не понимаю. Вроде нормальные, работают. То ли мистика, то ли навел кто-то на них или еще что… Говорит, что проснулись, а ребенок мертвый, уже холодный даже», — рассказал он.

Виктор отметил, что семья всегда была обычной и, по его словам, не злоупотребляла алкоголем. Иногда он общался с соседом во время уборки снега, но его супругу никогда не видел, хотя село небольшое.

Не видела мать погибших детей также и соседка семьи Зоя. В разговоре с журналистом она рассказала, что близко не общалась с семьей.

«Она родила, мы ее брюхатой даже не видели. Через вас узнали, что она родила. А родила, мы ее ни разу не видали», — рассказала Зоя.

Она также отметила, что дети супругов раньше играли с ее внуками.

О смерти трехмесячного ребенка стало известно рано утром. По предварительной информации, причина — «механическая асфиксия рвотными массами».

В сентябре 2024 года в этой же семье четверо детей погибли от отравления. Скончался 13-летний мальчик и шестилетняя девочка, а спустя несколько дней стало известно о смерти их сестер, которым было 11 и 12 лет. 34-летний отец и 32-летняя беременная мать тоже отравились, но выжили.

Следствие установило, что причиной смерти детей стало отравление дихлофосом, который отец семейства обильно распылил в доме накануне. Аэрозоль попал на мебель, одежду и посуду.

В декабре 2024 года отцу было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девять детей отравились в отеле на юго-востоке Москвы.

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