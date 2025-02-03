«Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ с первого выстрела! Лучшее видео из зоны СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

В группировке «Восток» отмечают высокую эффективность применения этих РСЗО.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил заданную разведчиками цель с первого выстрела. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков. Артиллеристы регулярно работают по скоплению личного состава и боевой техники противника, складам вооружения, ГСМ. Ни один раз приходилось уничтожать вооружение иностранного производства.

В группировке «Восток» отмечают высокую эффективность применения РСЗО «Ураган» за счет мобильности и огневой мощи, а также высоко оценивают действия расчетов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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