Экипажи танков Т-900М «Прорыв» громят противника. Лучшее видео из зоны СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

Каждый боевой выход этих мощных машин приносит результат.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи боевых машин, используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня и по координатам, полученным с помощью БПЛА, уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами и живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя нашим штурмовым подразделениям продвигаться вглубь обороны противника.

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат.

На кадрах экипаж танка Т-90М выдвигается на очередную боевую задачу. Танкисты в этот раз уничтожили взводные опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне СВО.

О движении и работе противника на одном из участков сообщила разведка с воздуха.

После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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