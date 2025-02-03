Не имеют права: что делать, если работодатель отказал вам из-за знака зодиака

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Консультант Семенова: отказ в работе из-за знака зодиака — дискриминация

Россиянам объяснили, что делать, если вам отказали в работе из-за знака зодиака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Закон не запрещает на собеседовании вопросы об астрологии, однако принимать решение о трудоустройстве на основании этой информации недопустимо.

Если кандидату отказали при приеме на работу из-за знака зодиака, он имеет право расценить это, как косвенную дискриминацию и нарушение прав человека, рассказала карьерный консультант Оксана Семенова для Газета.ру.

В наше время люди не удивляются, когда на собеседовании их спрашивают о знаке зодиака. Работодатель может преследовать разные цели, интересуясь подобным: одни считают, что астрология поможет понять характер кандидата, а другие пытаются оценить, как новичок впишется в новый коллектив.

«Есть организации, где астрология или увлечение знаками зодиака являются частью корпоративной культуры. Например, в коллективе могут шуточно обсуждать гороскопы, и вопрос о знаке зодиака — это способ проверить, насколько кандидат впишется в такую атмосферу», — рассказала эксперт.

В некоторых случаях этот вопрос задается лишь затем, чтобы вызвать у соискателя реакцию и проверить, как он ведет себя в стрессовых ситуациях. В любом случае, согласно трудовому законодательству РФ, при приеме на работу запрещена любая дискриминация, а отказ по астрологическому признаку — ее разновидность.

«Вопросы о знаках зодиака сами по себе не являются незаконными, однако, если работодатель будет принимать решение исключительно на основе астрологических прогнозов, это может быть расценено как косвенная дискриминация», — уточнила консультант.

Впрочем, большая часть специалистов по подбору персонала воздерживаются от подобных вопросов. Они убеждены, что, хоть юридически препятствий к подобному интересу и нет, с этической стороны проявлять его неправильно. К тому же, он отвлекает от реальных профессиональных качеств кандидата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России могут создать реестр лицензированных знахарей.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

10:49
Грузовик на скорости протаранил авто и слетел с моста в Турции
10:33
«Это супермен»: Сеть покорил музыкант, говоривший по телефону во время игры
10:24
В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса»
10:18
Гонки на поездах и команда Джеки Чана: как снимали экшн «Красный шелк»
10:12
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Каспийским морем
10:03
Не имеют права: что делать, если работодатель отказал вам из-за знака зодиака

Сейчас читают

В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год