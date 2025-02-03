Более 70 человек отравились шаурмой в кафе в Прикамье

Семьдесят три жителя Кунгура Пермского края отравились шаурмой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование и выявили грубые нарушения санитарного законодательства в кафе Shaurma-kosmos. У отравившихся нашли возбудитель сальмонеллеза. Уточняется, то среди пострадавших 25 детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав назвал точную причину гибели отравившихся детей в Красноярском крае. Специалисты провели судебно-химическую экспертизу биологических объектов.

Речь идет о семье, которая отравилась в 2024 году в результате отравления деструктивным ядом системного действия, проще говоря — дихлофосом. Отец семейства обрабатывал дом от насекомых, однако распылил вещество слишком обильно. Сперва оно попало на посуду, одежду и мебель, а затем в организм детей.

С утра вся семья почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Врачи отметили признаки пищевого отравления, но оказались неправы. Шестилетняя девочка и ее 13-летний брат скончались вскоре после госпитализации. Позднее та же участь постигла остальных детей. Им было 11 и 12 лет. При этом отец и на тот момент еще беременная мать тоже отравились, но выжили. Однако утром 2 февраля стало известно о гибели трехмесячного ребенка.

В декабре минувшего года главе семейство было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.