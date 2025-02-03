Правительство одобрило законопроект об индексации военных пенсий

В кабмине выразили уверенность, что Госдума примет документ «максимально оперативно».

Правительство РФ одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

«Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей», — сказал он журналистам.

Жуков выразил уверенность, что Госдума примет законопроект «максимально оперативно».

В январе президент России Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты в этом году проиндексируют на фактическую инфляцию, которая по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центробанка и составила 9,5%.

Глава государства отметил, что с 1 октября прошлого года были проиндексированы военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. Повышение составило 5,1%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие пенсии будут проиндексированы в России в 2025 году.