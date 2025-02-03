Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта РФ и Украины

В вопросе урегулирования конфликта России и Украины достигнут «большой прогресс». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами.

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», — сказал Трамп.

Президент США в ходе пресс-конференции также заявил о требовании к Украине передавать редкоземельные металлы в обмен на американскую помощь.

В то же время, по словам Трампа, США потребуют от Европы увеличить финансирование поддержки Украины, чтобы «уравнять» его с вложениями Вашингтона. Прежний американский президент Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства» США, заявил нынешний хозяин Белого дома.

Президент* Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press накануне заявил, что рассчитывает на начало переговорного процесса по урегулированию конфликта. По его словам, такая беседа должна произойти после его общения с Трампом, а также при участии не только Москвы, Киева и Вашингтона, но и Брюсселя.

Зеленский также заявил, что Киев поддерживает контакты с Вашингтоном, но консультации носят общий характер. Он выразил надежду на скорую очную встречу с Трампом для разработки плана перемирия. При этом глава киевского режима недоволен тем, что американская сторона собирается вести дискуссии с РФ без участия Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп в эфире телеканала Fox News заявил о планируемых контактах с Россией и Украиной.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.