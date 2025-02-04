Российские «Ураганы» сметают бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

Эти РСЗО днем и ночью выполняют огневые задачи по поражению противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Запад» уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

РСЗО «Ураган» днем и ночью выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушению пунктов управления, опорных пунктов, узлов связи, складов боеприпасов и других целей в зоне проведения специальной военной операции.

В этот раз расчеты «Ураганов» при выполнении огневых задач уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ. В ходе проведения воздушной разведки расчет беспилотного летательного аппарата вскрыл места временного размещения бронетехники и боевиков ВСУ и передал информацию на командный пункт артиллерии.

Расчеты боевых машин 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» прибыли на огневые позиции, произвели развертывание и нанесли ракетный удар реактивными снарядами по противнику. В результате возгорания также был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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