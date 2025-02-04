Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Уничтожены были личный состав и техника украинских нацистов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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