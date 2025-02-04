Суд приговорил жителя Забайкалья к 9 годам за пособничество терроризму

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Мужчина сотрудничал с запрещенной в России организацией на протяжении трех лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ФСБ России по Забайкалью ; 5-tv.ru

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Суд признал виновным в пособничестве терроризму жителя Забайкальского края. Об этом сообщила ФСБ региона.

К девяти годам лишения свободы в колонии особого режима осужден житель Забайкальского края, 1997 года рождения. Приговор был вынесен выездной коллегией второго Восточного окружного военного суда.

Мужчина признан пособником международной террористической организации, которая запрещена на территории России.

Сотрудниками ФСБ установлено, что преступник на протяжении трех лет с 2020 по 2023 год регулярно переводил денежные средства на счета боевиков. На эти финансы приобретались транспортные средства, оружие, амуниция, а также проводилась пропаганда террористической деятельности.

Сам осужденный также занимался склонением жителей региона к преступности и пособничеству этой запрещенной в РФ организации.

В квартире мужчины были обнаружены и изъяты улики: средства связи, платежные инструменты, документы и прочие доказательства.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в перечень террористов.

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