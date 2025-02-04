Российские беспилотники уничтожили американскую БМП Bradley

А сейчас уникальные кадры с красноармейского направления спецоперации. Украинские боевики попытались перейти в контрнаступление на этом участке фронта.

Для броска использовали американского производства боевую машину пехоты (БМП) «Bradley». Пока бронемашина стояла с открытым десантным люком, внутрь влетел российский FPV-дрон. Техника и экипаж были уничтожены мощным взрывом.