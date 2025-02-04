Российские беспилотники уничтожили американскую БМП Bradley

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Украинские боевики попытались использовать западную технику под Красноармейском, но безуспешно.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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А сейчас уникальные кадры с красноармейского направления спецоперации. Украинские боевики попытались перейти в контрнаступление на этом участке фронта.

Для броска использовали американского производства боевую машину пехоты (БМП) «Bradley». Пока бронемашина стояла с открытым десантным люком, внутрь влетел российский FPV-дрон. Техника и экипаж были уничтожены мощным взрывом.

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