Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 42 0

Он добавил, что будет трудиться на благо жителей региона.

Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

Фото: Telegram/Губернатор Новгородской области/nikitinnov

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Сергиенко назначен на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской областию Об этом сообщается на сайте программы.

Участник «Времени героев» добавил, что он будет трудиться на благо жителей Новгородской области.

Сергиенко отметил, что программа «Время героев» дает возможность тем, кто своей главной целью видит защиту России, продолжить работу на благо страны на государственной гражданской службе.

«Уже на этапе образовательных модулей мы знакомимся с ведущими управленцами государства, перенимаем опыт и знания, посещаем различные регионы страны», — сказал он.

Сергиенко является одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Участник «Времени героев» добавил, что он будет трудиться на благо жителей Новгородской области.

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Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

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