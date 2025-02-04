Посол Ирана подтвердил активное развитие военно-технического сотрудничества с РФ

Для двух государств 2024 год стал очень плодотворным и результативным.

Отношения России и Ирана хорошо развиваются в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом рассказал посол республики Казем Джалали в Москве.

По его словам, 2024 год стал очень плодотворным и результативным в плане взаимодействия двух государств, которое совершенствуется во многих направлениях и аспектах.

«Наши двусторонние отношения в сфере военно-технического сотрудничества достаточно хорошо развиваются. И обе стороны довольны результатом нашей работы в этой сфере», — подчеркнул Джалали.

Посол отметил, что между двумя странами был также намечен рост делегационного обмена в военно-техническом плане.

К слову, президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он знаменует собой переход двусторонних отношений на новый уровень.

Путин назвал это соглашение «прорывным», а задачи, поставленные в нем, — «амбициозными», направленными на развитие сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Иран не видит поводов для начала прямых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа.