Посол Ирана подтвердил активное развитие военно-технического сотрудничества с РФ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Посол Ирана в РФ: связи стран в военно-технической сфере активно развиваются

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Для двух государств 2024 год стал очень плодотворным и результативным.

Отношения России и Ирана хорошо развиваются в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом рассказал посол республики Казем Джалали в Москве.

По его словам, 2024 год стал очень плодотворным и результативным в плане взаимодействия двух государств, которое совершенствуется во многих направлениях и аспектах.

«Наши двусторонние отношения в сфере военно-технического сотрудничества достаточно хорошо развиваются. И обе стороны довольны результатом нашей работы в этой сфере», — подчеркнул Джалали.

Посол отметил, что между двумя странами был также намечен рост делегационного обмена в военно-техническом плане.

К слову, президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он знаменует собой переход двусторонних отношений на новый уровень.

Путин назвал это соглашение «прорывным», а задачи, поставленные в нем, — «амбициозными», направленными на развитие сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Иран не видит поводов для начала прямых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа.

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