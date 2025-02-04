Суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Федотову

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что чиновница взята под стражу до 2 апреля 2025 года включительно по подозрению в превышении должностных полномочий.

Об аресте Федотовой ходатайствовало следствие, указывая на то, что она неоднократно выезжала за границу, ее сын проживает с семьей в Испании, и она может скрыться от следствия. В свою очередь Федотова заявила суду, что выезжала только в Турцию на отдых, а также имеет серьезное заболевание.

Накануне Следственный комитет РФ сообщил, что против замгубернатора — министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствии, в 2020 году чиновница приняла решение о привлечении кредитов для нужд региона, несмотря на наличие достаточных остатков бюджетных средств. Она оформила займы в коммерческом банке на общую сумму 12 миллиардов рублей — при этом процентные ставки превышали 6% годовых.

Данные действия Федотовой противоречат требованиям долговой политики, установленной для Ростовской области. В результате был причинен ущерб бюджету региона.

По предварительным данным, с 2020 по 2023 годы бюджет Ростовской области понес убытки в размере 1,9 миллиарда рублей, которые были направлены на обслуживание и оплату процентов по указанным кредитам.

По информации следствия, свою вину Федотова не признает.

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