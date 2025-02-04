Десять жителей Горловки пострадали в результате атак ВСУ

Десять жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики совершили около 20 атак на город с применением 155-миллиметровых снарядов, в том числе кассетного типа, и ударных беспилотников.

В результате в Никитовском районе Горловки пострадала 48-летняя женщина, а в Калининском при атаке дрона-камикадзе на автомобиль ранения средней степени тяжести получил 17-летний парень и женщина 1969 года рождения. Им оказывается медицинская помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре мирных жителя были ранены в ДНР в ходе атак ВСУ.