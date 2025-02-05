Боевая работа расчета БПЛА СКАТ 350 М в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 560 0

Для полного развертывания оборудования и запуска беспилотника в небо требуется всего несколько минут.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты современных БПЛА СКАТ 350 М отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы группировки войск «Север» в тесном взаимодействии с военнослужащими роты беспилотных летательных аппаратов отдельной гвардейской мотострелковой бригады ежедневно наносят ощутимый урон живой силе и боевой технике ВСУ. Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником.

На кадрах разведывательный БПЛА СКАТ 350 М взмывает в небо на боевое дежурство. В этот раз в ходе боевой работы расчет выявил два бронетранспортера ВСУ, выгружавших пехоту для ротации на позициях. После анализа полученных разведданных координаты целей были переданы командованию, и по ним отработала артиллерия.

Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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Боевая работа расчета БПЛА СКАТ 350 М в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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