Мини-мозги размером с горошину позволят лечить депрессию и мигрень

Группа ученых кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Минздрава России, а также профессор Катанийского университета в Италии Витторио Калабрезе совместно изучат особенности функционирования мозга при нейродегенеративных болезнях, мигренях и депрессии. Поможет им новая разработка — искусственно выращенные из стволовых клеток модели органов. Помимо прочего, эксперты намерены провести исследование влияния разных веществ на состояние головного мозга, сообщают «Известия».

Целью сотрудничества ученых является поиск способов диагностировать расстройства на ранних стадиях и не допускать развития тяжелых симптомов. Вырастить органы, в том числе мини-мозги, они собираются из клеток пациентов с недугами на ранних стадиях — болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, мигрень, фибромиалгия (мышечная боль), и прочие воспалительные воспоминания. По строению нейронов, их взаимодействию и влиянию различных факторов эксперты смогут отследить самые первые изменения при упомянутых патологиях.

«На модели мини-мозгов достаточно легко выявить те следы болезни Альцгеймера, которые на более поздних стадиях перекрываются все более сложными изменениями», — заявил Витторио Калабрезе.

Современные технологии позволяют всего из одной стволовой клетки вырастить модель любого органа или нервной ткани. В этих моделях частично повторяются свойства и функции исходников, оригиналов. Таким образом, ученым постепенно станет доступна информация о механизмах болезней, а не только об их симптомах. Кроме того, на мини-органах можно проверить реакцию на медикаменты, витамины, нутриенты или биологические добавки. В данный момент мини-мозги выращиваются в лаборатории в Катанийском университете, а результаты изучаются итальянскими специалистами совместно с коллегами из Сеченовского университета. В будущем все этапы работы смогут проводить и российские ученые.

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