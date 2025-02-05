Мечтали о красивой жизни: мошенники обманули десятки студентов

Под видом рассрочки молодые люди оформляли кредитные договоры.

Мечтали о карьере в IT, а оказались должниками банков. Эксклюзивное обучение в онлайн-университете обернулось серьезными проблемами для тысяч студентов по всей стране.

Вместо навыков программистов они получили кредиты, вместо стажировки — штрафы, а вместо диплома- теперь пишут коллективный иск. И пока обманутые ученики считают пени, директор заведения считает голы в своих новых футбольных клубах. В деталях истории разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Валерий, как и многие, мечтал о красивой жизни программиста: удаленная работа, высокие заработки. А тут еще и реклама на глаза попалась: обучение с нуля, дешевле, чем на популярных платформах. И даже платить сразу необязательно.

«Первые шесть месяцев они обещали оплачивать ежемесячный платеж, а с седьмого месяца, как я выйду на стажировку после обучения, я уже буду сам оплачивать. Я доверился, что это рассрочка, и смс-кой подписал договор», — рассказал пострадавший Валерий Перминов.

Вот только рассрочка оказалась кредитом — без малого на 140 тысяч рублей. Но об этом в онлайн-университете «Урбан» умолчали. Первые три месяца платеж за молодого человека действительно вносили, а вот дальше случился, как говорят программисты, какой-то баг. Деньги перестали поступать, а кураторы — выходить на связь.

«Проверял каждый день банк свой, так ничего и не зачислилось, начал снова писать им. Они опять мне также три дня не отвечали, у меня уже, получается, штраф начал капать, пени у меня уже в два раза больше накапало, и плюс еще мои денежные средства списали в счет задолженности», — поделился молодой человек.

Оказалось, жертвами виртуального образования стали тысячи людей по всей стране. А сам онлайн-университет скорее напоминал классическую финансовую пирамиду.

Деньги от новых студентов частично тратили на погашение кредитов предыдущих учеников. Но в какой-то момент, как часто бывает, все развалилось.

«Писали, что часть университет оплачивает самостоятельно обучение. То есть это, получается, какой-то грант, который они выиграли. Об этом во всех пабликах было написано. Сейчас я просто-напросто за эти деньги, которые мне придется в банке погасить, получу юридические знания, а не те знания, на которые рассчитывала», — пожаловалась пострадавшая Елена Мирясова.

Елена из Тюмени тоже мечтала кодить и фиксить — отличная прибавка к пенсии. А упоминание в рекламе гранта развеяло последние сомнения. Будущих студентов особенно подкупали известные бренды «Сколково» и «Иннополис», резидентами которых компанию представляли ее сотрудники. На деле же оказалось, что площадка всего лишь снимала офис в одноименном городе.

«Договорные отношения с ними расторгнуты, до 6 февраля они должны съехать, освободить помещения», — сообщили в пресс-службе Иннополиса.

По данным из открытых источников, директором скандальных курсов был Тимур Калимуллин. И вот у него, судя по всему, дела идут как нельзя лучше. Предприниматель не только открыл новые курсы, но уже под названием SkillPlace, но еще и вложился в несколько футбольных клубов.

«Он купил футбольный клуб «Сокол», сейчас он создал футбольный клуб «Алга», — заявил пострадавший Сурат Якубходжаев.

Правоохранительные органы уже начали проверку, но уголовное дело пока так и не возбуждено.

Вот только компания «Эдэкс», на которую и записан фейковый университет, имела аккредитацию имела и бессрочную образовательную лицензию. Теперь пострадавшие готовят коллективный иск в суд, и надеются если не на полную компенсацию, то хотя бы на отсрочку по кредитным платежам.