Одну пятую часть всех боевиков ВСУ переводят в сухопутные войска

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Секретный указ главком ВСУ Сырский подписал еще в середине января 2025 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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На Украине стали известны подробности скандала о переводе 50 тысяч боевиков всех родов войск — в пехоту. Секретный указ главком ВСУ Сырский подписал еще в середине января. Об этом сообщают украинские издания, со ссылкой на источники в генеральном штабе.

Согласно их версии, это позволит провести первую с начала боевых действий ротацию. Но по факту, больше похоже на попытку заткнуть дыры на фронте за счет квалифицированных военных специалистов.

Ранее уже появлялась информация о переводе на Украине авиатехников в штурмовики и операторов радиолокационных станций в морскую пехоту.

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Одну пятую часть всех боевиков ВСУ переводят в сухопутные войска

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